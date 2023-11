Meint er etwa sich selbst? Drake singt über Bisexualität

Drake (37) spricht ein sensibles Thema an. Der Rapper gehört zu erfolgreichsten seiner Branche. Ein Talent, das er auch an seinen Nachwuchs weitervererbte. Erst vor wenigen Wochen teilte er stolz das erste Musikvideo seines Sohnes Adonis. Wie sein Papa rappte der Kleine in dem Clip und bewies auch, dass er ein talentierter Tänzer ist. Nun veröffentlicht Drake wieder ein eigenes Album und einige Texte scheinen Fragen aufzuwerfen.

Auf seinem neuen Album veröffentlicht Drake den Song "Members Only". Darin beschäftigt er sich mit einer fiktiven Frau, die ihm erklärt, dass sie sich jetzt mit Frauen treffe: "Du sagst, du hast angefangen, Mädchen zu daten. Sag es mir direkt ins Gesicht." Medien wie unter anderem das Out Magazine philosophieren nun darüber, ob Drake diese Geschichte dafür nutzt, seine eigene Sexualität infrage zu stellen, denn in einer weiteren Zeile heißt es: "Ich fühle mich bi, weil du einer der Jungs bist." Allerdings betont der Musiker in dem Song auch, die Meinung des Mädchens wieder ändern zu wollen.

Drake selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Spekulationen, allerdings soll sein Umgang mit der LGBT-Community nicht besonders sensibel gewesen sein. In den vergangenen Jahren habe er in Interviews und im Netz wohl immer mal wieder unüberlegte Aussagen getroffen. So sollen er und einige Kollegen sich unter anderem mit dem Wort schwul scherzhaft beleidigt haben.

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im April 2022

Instagram / champagnepapi Drake, Musiker

Getty Images Drake, Rapper

