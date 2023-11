Etwa wegen Peter? Deshalb nimmt Iris Klein an Promi BB teil

Was hat sie sich dabei gedacht? Am Freitag wurden aufregende Nachrichten publik: Iris Klein (56) ist Teil des diesjährigen Promi Big Brother-Casts. Durch die Verkündung der ersten Kandidaten vor einigen Wochen, weiß die Mutter von Daniela Katzenberger (37) bereits seit geraumer Zeit, dass sie im TV-Container auf ihren Ex Peter (56) treffen wird. Ist er der Grund, warum sich Iris für die Sendung entschieden hat?

Im Sat.1-Interview mit dem Journalisten Carsten Lepthien steht die 56-Jährige nun Rede und Antwort. Warum zieht Iris ins Promi-BB-Haus? "Ich habe öffentlich erfahren, dass er eine andere hat und habe öffentlich die Schlammschlacht begonnen, das gebe ich auch zu. Dafür habe ich mich auch bei ihm entschuldigt", verrät sie und fügt hinzu: "Aber jetzt habe ich die Chance, das Ganze auch öffentlich zu beenden und wirklich einen Schlussstrich zu ziehen." Das sei für die Brünette der Hauptgrund gewesen, mit Peter wieder unter ein Dach zu ziehen.

Erst vor wenigen Tagen ließ die dreifache Mutter in einem Instagram-Post durchblicken, dass sie mit der Teilnahme auch etwas hadert. "Natürlich bin ich superaufgeregt und habe auch ein bisschen Angst vor der Situation", verriet der Realitystar. Nichtsdestotrotz lässt Iris sich nicht entmutigen: "Ich versuche natürlich alles zu geben und das Ding hier zu rocken für mich und für euch."

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, "Promi Big Brother"-Bewohnerin 2023

