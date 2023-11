Pam wollte Kaan bei "Bachelor in Paradise" mehr kennenlernen

Sie wollte ihre Verbindung weiter festigen! Pamela Ghazal und Kaan trafen bei Bachelor in Paradise aufeinander. Die beiden kannten sich allerdings schon vor den Dreharbeiten: Pam und Kaan waren zusammen in Amsterdam gewesen und hatten sich über mehrere Monate lang gedatet. In der Kuppelshow ließ der Hottie seine Bekannte aber schnell links liegen – ganz zum Leidwesen von Pam. Sie wollte Kaan in der Show besser kennenlernen.

"Ich dachte, man kann daran im Paradise anknüpfen und das Kennenlernen fortsetzen. Das war aber nicht der Fall", plaudert die Beauty im Promiflash-Interview aus. Deswegen sei sie im ersten Moment auch eifersüchtig auf Michelle (28) gewesen, da Kaan sich für sie interessierte. Die Konsequenz: "Ich habe mit Kaan abgeschlossen ab dem Zeitpunkt, wo er sich für Michelle entschieden hat."

Nur weil sie sich schon vorher kannten, sei es nicht geplant gewesen, eine Beziehung in der Villa fortzuführen. "Wir kannten uns vor der Show, aber wir haben nicht geplant, in der Show ein Couple zu sein. Man hat gesehen, wie er sich direkt für Michelle entschieden hat."

Bachelor in Paradise, RTL+ Franziska, Pamela und Kaan bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Pamela, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

