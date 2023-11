Seltenheit: Elyas M'Barek und Jessica auf dem roten Teppich

Elyas M'Barek (41) und Jessica sorgen für eine Überraschung! Der Schauspieler und die Beauty halten ihr Privatleben hinter verschlossenen Türen, doch im September 2022 machten sie wohl eine kleine Maßnahme: Mit Bildern im Netz gaben sie bekannt, dass sie sich das Jawort auf Ibiza gegeben haben. Mittlerweile wohnen die beiden in New York – doch für die Bambi-Verleihung flogen Elyas und seine Jessica aber zurück nach Deutschland.

Die große Preisverleihung in München ließ sich das Paar nicht entgehen. Für dieses Event präsentierte sich der Fack ju Göhte-Darsteller in einem schwarzen Anzug, einem weißen Hemd sowie einer dunklen Fliege auf dem roten Teppich. Seine bessere Hälfte entschied sich dagegen für ein schulterfreies, schwarzes Ballkleid mit goldenem Leo-Muster. Arm in Arm strahlten die beiden für die Kameras um die Wette.

Im September gab der sonst so verschlossene Elyas sogar ein Detail über seine Frau preis. "Meine Frau nimmt mich ganz anders wahr, sie hat auch nicht alle meine Filme gesehen", plauderte der gebürtige Münchner gegenüber Watson aus. So sehe ihn Jessica nicht als den Frauenhelden, den er in den meisten seiner Streifen immer spiele. "Zu Hause bin ich einfach ich und kein Filmstar", begründete der Hottie.

