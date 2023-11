Sexy Fotos: Renata Lusin zeigt ihren Babybauch im Bikini

Renata Lusin (36) präsentiert ihr Bäuchlein! Vor wenigen Wochen machte die Let's Dance-Tänzerin öffentlich, dass ihr lange unerfüllter Kinderwunsch endlich in Erfüllung gehen soll. Sie erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Valentin (36) ein Baby. Mittlerweile ist sie schon im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft angekommen und hat dementsprechend auch einen kleinen Babybauch. Diesen setzt Renata nun sexy im Bikini in Szene.

Auf Instagram zeigt die Profitänzerin eine Reihe von Bildern aus dem Spanienurlaub, auf denen sie in einem grün, lila und türkis gemusterten Bikini posiert. Dieser lässt freie Sicht auf ihre Körpermitte, deren Rundung Renata mit ihren Posen betont. "Wenn ich die Fotos anschaue, bin ich einfach fasziniert, für was der Frauenkörper fähig ist. [...] Es ist für mich von außen ziemlich ungewöhnlich anzuschauen, aber von ihnen fühlt es sich so natürlich an und so weiblich und sexy", staunt die 36-Jährige.

Einen Babynamen haben Renata und ihr Ehemann noch nicht. Sie wissen aber auch noch gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. "Am 10. Dezember, wenn Valentin von der 'Let's Dance-Tour' kommt, feiern wir eine Gender-Reveal-Party mit unseren Liebsten. Erst dann erfahren wir, wer es sein wird", hatte die Tanzsporttrainerin vor wenigen Tagen verraten.

Renata und Valentin Lusin im Oktober 2023

Renata Lusin, Tänzerin

Renata Lusin, Tänzerin

