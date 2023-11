"So bösartig": Patricia Blanco ist von ihrem Ex enttäuscht

Patricia Blanco (52) hat ein gebrochenes Herz. Vier Jahre lang war sie mit Andreas Ellermann liiert. Der Millionär machte ihr sogar einen Antrag – doch seit dem Frühjahr ist alles aus zwischen den beiden. Bei Promi Big Brother erzählt sie nun von der gemeinsamen Zeit. In ihrer letzten Beziehung ist wohl so einiges schiefgelaufen – Patricia fühlte sich von ihrem Ex ausgenutzt!

Patricia vertraut sich direkt ihren Container-Kollegen Jürgen Milski (59) und Manuela Wisbeck (40) an. "Er hat jemanden gesucht, der 24 Stunden mit ihm zusammen ist", erzählt sie über ihren Ex. Sie fühlte sich wie eine Hausfrau und habe sich schließlich komplett in der Beziehung verloren. "Es ist alles so bösartig gelaufen am Ende. Und du wachst auf und musst alles wieder von vorne beginnen", erinnert sich die Tochter von Roberto Blanco (86) unter Tränen.

Auch die Aufmerksamkeit der Presse habe es ihr nicht leicht gemacht. Während er in ein Luxus-Hotel gezogen ist, blieb sie in seinem Haus bei den Hunden. Patricia wurde vorgeworfen, sie würde sich weigern, sein Haus zu räumen. Dabei habe sie noch an ein Liebes-Comeback geglaubt! "Ich habe gedacht, ich bin im falschen Kinofilm", erzählt die Promis unter Palmen-Kandidatin über die schwierige Zeit in ihrem Leben.

SAT.1/Nadine Rupp Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Sat.1 Peter Klein, Dominik Stuckmann, Patricia Blanco und Matthias Mangiapane bei "Promi Big Brother" 2023

