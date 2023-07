Andreas Ellermann möchte Haus samt Patricia Blanco verkaufen

Andreas Ellermann macht kurzen Prozess. Ganze vier Jahre sind der Multimillionär und der Realitystar Patricia Blanco (52) gemeinsam durchs Leben gegangen. 2020 kniete der 57-Jährige sogar vor seiner Liebsten nieder und stellte ihr die Frage aller Fragen. Doch vor wenigen Wochen machten die beiden ihre Trennung öffentlich. Aus Nettigkeit ließ Andreas seine Ex vorerst weiterhin in seiner Villa wohnen. Doch die Beauty scheint nicht ausziehen zu wollen. Jetzt möchte Andreas sein Haus verkaufen – inklusive Patricia.

"Es haben sich schon mitleidig Investoren bei mir gemeldet, die das Haus kaufen wollen. Mit Patricia als Bewohnerin", plaudert der Moderator gegenüber Bild aus. Außerdem fügt er kurzerhand hinzu: "Die wollen dann einen Räumungstitel über einen Gerichtsvollzieher vollstrecken lassen oder Eigenbedarf anmelden, sobald sie Eigentümer sind." Damit könne er einer juristischen Auseinandersetzung mit seiner Verflossenen aus dem Weg gehen.

Erst kürzlich hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass Patricia einige Forderungen an ihren Ex habe. Laut der Zeitschrift möchte die 51-Jährige unter anderem den Porsche, mit dem sie bislang gefahren ist, sowie eine Rolex von ihm. Zudem berichtete ein Insider, wie es Andreas damit gehe: "Er ist völlig zermürbt, will so gerne in sein Haus zurück. Doch Patricia will nicht raus. [...] Die Situation belastet ihn sehr."

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann, Juni 2022

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Juni 2022

