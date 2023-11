Travis Kelce und Taylor Swift haben sich in Hotel verschanzt

Travis Kelce (34) plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen! Der NFL-Star datet derzeit Taylor Swift (33). Am vorletzten Wochenende besuchte er die Sängerin sogar auf ihrer großen Tournee und reiste nach Argentinien. Das erste Konzert in Buenos Aires musste die mehrfache Grammy-Gewinnerin allerdings aufgrund einer Sturmwarnung verschieben. Jetzt plaudert Travis aus, was er und Taylor an dem freien Abend gemacht haben!

In seinem Podcast "New Heights" verrät der Kansas-City-Chiefs-Spieler seinem Bruder Jason Kelce (36), dass er und seine Liebste Quality Time zusammen genossen haben. Er erklärt, dass sie eigentlich hätten ausgehen können, aber da Taylor die Show verschieben musste, fanden sie das geschmacklos: "Wir wollten nicht einfach losziehen und uns in der Stadt austoben, als ob uns die Show egal wäre. Also blieben wir im Hotel und für uns", führt Travis aus. Sie haben es sich also im Hotelzimmer gemütlich gemacht!

Nachdem schon eine Show in Buenos Aires abgesagt werden musste, waren auch die Shows in Brasilien von krassen Wetterbedingungen geprägt. In dem Land herrschte extreme Hitze. Vor der ersten Show erlitt ein Fan sogar einen Herzstillstand – daraufhin sagte Taylor das darauffolgende Konzert wegen der hohen Temperaturen ab.

