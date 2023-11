Affäre mit Peter Klein? So läuft Yvonne Woelkes Ehe gerade

Yvonne Woelke (42) gewährt einen seltenen Einblick in ihre Ehe! Die Das große Promi-Büßen-Kandidatin sorgt seit Anfang des Jahres regelmäßig für Schlagzeilen. Der Grund: Angeblich soll Peter Klein (56) seine Ex Iris Klein (56) in Australien am Rande des Dschungelcamps mit der Blondine betrogen haben. Zwar bestreiten der Handwerker und die Schauspielerin einen Seitensprung bis heute – aber die Ehe der Kleins zerbrach trotzdem. Aber wie läuft eigentlich Yvonnes Ehe? Jetzt bezieht sie Stellung!

Zu Gast bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" lässt sich Yvonne ein paar Details zu ihrem Liebesleben entlocken. Sie stellt klar, dass sie weiterhin mit ihrem Ehemann zusammen sei. Allerdings betont sie: "Natürlich ist das alles sehr schwer. Das ist ja auch nicht spurlos an der Beziehung vorbeigegangen." Sie kämpfe aber für die Ehe.

Generell wolle sie ihr Eheleben aber nicht in der Öffentlichkeit thematisieren – ganz im Gegensatz zu den vielen Gerüchten und Spekulationen um Peter und sie. "Ich halte meine Beziehung wirklich aus der Öffentlichkeit raus", verdeutlicht Yvonne.

Instagram / peterklein_official Yvonne Woelke und Peter Klein, Realitystars

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, März 2022

