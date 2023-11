Fans lästern über Michelle Hunzikers Gesang während Show

Das war aus Sicht der Fans nicht gerade eine Glanzleistung! Am Samstagabend lief die zehnte Sendung der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Als Verstärkung holte sich der Gastgeber Giovanni Zarrella (45) Stars wie Andrea Berg (57), Roland Kaiser (71), Sarah Engels (31) und auch Michelle Hunziker (46) auf die Bühne. Die Performance der Moderatorin konnte im Netz aber nicht überzeugen: Fans ziehen über Michelles Gesang her.

Auf X kam die spontane Gesangseinlage nicht gut an. Manche bezeichneten den Gesang der Blondine als "grauenhaft". Eine Person kommentierte: "Michelle Hunziker, lass das Singen sein." Spaß hatte es dem TV-Star trotzdem gemacht. "Es macht so Spaß. Mein Gott, ist das eine Party. Ich will jetzt den ganzen Abend hier bleiben", schwärmte sie.

Bei Giovannis Show fehlte diesmal eine bedeutende Person: Jana Ina Zarrella (46). Sarah machte das Publikum darauf aufmerksam: "Ich freue mich, dich zu sehen. Auch wenn ich mich gefreut hätte, deine Frau zu sehen. Aber die ist heute nicht da, oder?" Giovanni erklärte seinem Gast: "Meine Frau ist heute zum ersten Mal nicht dabei, weil sie selbst auch arbeiten muss. Sie war bei allen neun Shows dabei."

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de