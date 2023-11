Nach Ausriss: Kommt Jenelle Evans' Sohn in Pflegefamilie?

Jenelle Evans (31) wurde durch ihre Teilnahme an der Show Teen Mom einem breiteren Publikum bekannt. Mittlerweile hat sie drei Kinder – wobei ihr zurzeit vor allem wohl ihr ältester Sohn Jace (14) einige Sorgen bereitet: Nachdem er dreimal von zu Hause weggelaufen war, wurde ihr Mann David Eason wegen Kindesmisshandlung angeklagt. Ihr Sprössling kam in die Obhut seiner Oma Barbara. Doch das ging nicht lange gut: Auch von dort büxte er aus. Jetzt kümmert sich wohl das Jugendamt um Jace' Fall!

Wie TMZ von einer familiennahen Quelle erfahren hat, liegt Jace nach seinem erneuten Ausriss wohl derzeit im Krankenhaus. Diesmal soll sich das Jugendamt des Falles annehmen. Dieses soll nun anscheinend vorhaben, den 14-Jährigen in einer Pflegefamilie unterzubringen. Als Grund für seine neueste Flucht gibt der Insider an, dass seine Oma ihm das Handy wegnahm, nachdem er in der Schule beim Rauchen erwischt worden war. Danach sei der Jugendliche ausgerastet und abgehauen.

Nachdem die Vorwürfe gegen ihren Mann laut geworden waren, schien sich Jenelle dennoch auf seine Seite zu schlagen: Gegenüber The Messenger Entertainment erklärte sie, dass es andere Gründe für Jace' Verhalten gebe: "Mein Sohn hatte in den letzten zwei bis drei Jahren psychische Probleme. Er hat Medikamente eingenommen und wieder abgesetzt, die ihm nicht von mir verschrieben wurden."

Anzeige

Getty Images Barbara und Jenelle Evans bei den MTV VMAs, 2015

Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

Anzeige

Getty Images Jenelle Evans und David Eason 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de