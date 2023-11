So kam es zum ersten Kuss zwischen Paulina Ljubas und Tommy

Bei den beiden sprühen die Funken! Seit einigen Wochen ist bekannt, dass zwischen Paulina Ljubas (26) und Tommy Pedroni etwas läuft und sie ein Paar sind. Die beiden Realitystars haben sich bei Germany Shore besser kennengelernt und sind sich dort nähergekommen. Jetzt sind die ersten Annäherungsversuche in der neuen Folge zu sehen: So lief Paulina und Tommys erster Kuss ab!

In der zweiten Folge von "Germany Shore" auf Paramount+ kommt es wieder einmal zu einer Auseinandersetzung zwischen den Kandidaten. Paulina und Tommy lassen sich davon aber nicht beirren und ziehen sich zurück. Mit ein bisschen Alkohol wird es langsam hitzig zwischen den Ex-Temptation Island V.I.P.-Kandidaten. "Zwischen Tommy und mir ist es flirty, auf jeden Fall", schwärmt Paulina im Einzelinterview. Schließlich kommen sie sich immer näher – und küssen sich endlich! "Wir haben Spaß, ohne nachzudenken, was danach passiert", gibt Tommy später zu.

Was danach passiert ist, wissen ihre Fans mittlerweile. Anfang November machten die beiden Turteltauben ihre Liebe auf Instagram offiziell! Zu niedlichen Pärchenfotos aus Venedig schrieb Paulina: "Zusammen mit dir bin ich ich." Auch Tommy teilte den Post auf seinem Profil.

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Star

Anzeige

paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de