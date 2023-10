Ex-GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo verrät das Babygeschlecht!

Aminata Sanogos Vorfreude auf ihr Baby steigt! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte im Mai dieses Jahres eine wunderbare Neuigkeit publik: Sie und ihr Partner erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Mit Updates zur Schwangerschaft hielt sich die Influencerin in den vergangenen Monaten zwar zurück – doch eine Info will sie ihren Fans wohl nicht vorenthalten: Jetzt verrät Aminata auch endlich das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

In ihrer Instagram-Story gibt die baldige Mama ihrer Community ein Schwangerschaftsupdate – und dabei lässt sie auch ganz nebenbei das Geschlecht durchsickern. Sie lässt ihre Fans wissen, dass sie bereits 243 von rund 280 Tagen hinter sich habe. "Einfach krass... Bald wird gepusht und Blub heißt es 'Hey, Babyboy'", witzelt sie. Damit ist klar: Aminata darf sich auf einen Jungen freuen.

Allzu lange muss sich Aminata demnach also auch nicht mehr gedulden, bis sie ihren kleine Sohnemann in den Armen halten kann. Bereits bei der Verkündung der Schwangerschaft im Mai verriet sie den errechneten Geburtsmonat. "So unglaublich wie das alles ist, mein Engel soll im elften Monat kommen", schrieb sie damals. Sie rechnet also im November mit der Entbindung.

Getty Images Aminata Sanogo, Model

Getty Images Aminata Sanogo, 2016

RTLZWEI Aminata Sanogo bei "Kampf der Realitystars"

