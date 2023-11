Cathy Hummels tut die Trennung von Mats immer noch weh!

Cathy Hummels (35) denkt an ihre vergangene Ehe zurück! Im Dezember ließ sich die Moderatorin offiziell von Mats Hummels (34) scheiden. Insgesamt 13 Jahre lang waren das It-Girl und der Fußballstar gemeinsam durchs Leben gegangen. Sohnemann Ludwig (5) hatte ihre Liebe perfekt gemacht. Trotz ihrer Trennung verstehen sich die beiden einstigen Ehepartner aber noch gut und kümmern sich gemeinsam liebevoll um ihren Nachwuchs. Manchmal reißen aber wohl die alten Wunden noch auf, wie Cathy nun verrät!

Erst vor wenigen Tagen besuchte die Beauty das Standesamt, in dem sie Mats damals das Jawort gegeben hatte. "An solchen Orten erinnere ich mich an die Vergangenheit", berichtet Cathy nun im Interview mit Bunte. "Und natürlich hat das auch was Trauriges, weil wir jetzt geschieden sind und ich mir damals gewünscht habe, dass ich heirate und dann für immer mit Mats zusammenbleibe. Deshalb tut es natürlich manchmal noch weh", erzählt die Familienmama offen. Das Schöne sei aber, dass sie und der Kicker sich nach wie vor gut verstehen und sie auf schöne Erinnerungen zurückblicken können.

"Es ist über achteinhalb Jahre her, schon krass, wie das Leben so spielt. Am Ende kommt doch alles anders, als man denkt", zeigte sich Cathy in ihrer Instagram-Story nachdenklich beim Besuch des Standesamtes.

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

