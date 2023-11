Karina bei "Bachelor in Paradise": Ex Gustav ist es egal

Wie steht er dazu? Derzeit läuft die neue Staffel von Bachelor in Paradise und die ersten Singles aus den früheren Bachelor- und Bachelorette-Staffeln sind in die Villa eingezogen. Andere fehlen aber noch: Unter anderem Karina Wagner (27) ist eine Nachzüglerin. Sie war schon einmal in der Show und war danach einige Zeit mit Gustav Masurek (34) zusammen. Promiflash fragte daher bei ihm nach: Was denkt Gustav über Karinas erneute Teilnahme?

"Für mich hat das keine Relevanz", stellt der Influencer im Promiflash-Interview entschieden klar. Dass Karina in der gleichen Show, in der auch sie sich kennengelernt haben, erneut nach der großen Liebe sucht, ist Gustav also ziemlich egal. Anschauen wird er sich das Ganze aber dennoch: "Ach, ich plane, die Staffel mit einem Körnchen Salz zu sehen – genau wie ihre Version der Wahrheit. Es wird wohl eher Comedy als Drama für mich", betont der einstige Bachelorette-Kandidat.

Seit Mai 2022 gehen Karina und Gustav getrennte Wege. In der vergangenen Staffel von Prominent getrennt trafen sie allerdings noch mal aufeinander – und zofften sich wieder heftig. Unter anderem warf Karina ihrem Ex vor, dass sie in der Beziehung wegen seiner Eifersucht manchmal Angst vor ihm gehabt hatte.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Gustav Masurek, Reality-TV-Stars

RTL Gustav Masurek und Karina Wagner bei "Prominent getrennt"

RTL Karina Wagner und Gustav Masurek bei "Prominent getrennt"

