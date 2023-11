Nach Spekulationen: Suki Waterhouse ist wirklich schwanger!

Suki Waterhouse (31) bringt endlich Licht ins Dunkel! Schon länger wurde gemunkelt, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist – und zwar von niemand Geringerem als Robert Pattinson (37). Die beiden Schauspieler gehen immerhin schon seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Paparazzibilder ließen in den letzten Wochen auch wirklich einen Babybauch vermuten. In seinem neusten Instagram-Beitrag will das Model seinen besonderen Zustand auch endlich nicht mehr verstecken und zeigt der ganzen Welt, dass es ein Baby erwartet.

