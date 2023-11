Neue Fotos: Will Suki Waterhouse Babybauch nicht verstecken?

Ist Suki Waterhouse (31) tatsächlich schwanger? Das Model und sein Partner, der Twilight-Star Robert Pattinson (37), halten ihr Leben so weit wie möglich privat. Sie zeigen sich nur äußerst selten zusammen auf dem roten Teppich und auch von den Paparazzi wird das Paar kaum gemeinsam erwischt. Umso auffälliger sind die Bilder von Suki mit einem Bäuchlein, die in letzter Zeit im Netz kursieren. Hat sie das Versteckspiel satt? Jetzt gibt es wieder Schnappschüsse von Suki mit einem verdächtigen Bauch!

Auch die neusten Fotos zeigen Suki in einem bauchfreien Oberteil, wie sie einen Spaziergang durch Beverly Hills macht. Die zierliche Schauspielerin macht keine Anstalten, die kleine Wölbung ihres Bauches zu kaschieren, während sie fröhlich am Telefon plaudert. Die Bilder, veröffentlicht von Daily Mail, verhärten also den Verdacht, dass die Ex von Bradley Cooper (48) vielleicht ein süßes Geheimnis hat.

Geäußert hat sich die Schauspielerin zu den Gerüchten jedoch noch nicht – und auch Robert hält sich bedeckt. Auf Instagram spekulieren die Fans jedoch bereits. "Ist da ein Baby auf dem Weg?", fragt ein User. Ein anderer ist sich sicher: "Ich sehe definitiv einen Babybauch."

Getty Images Suki Waterhouse im Mai 2019

FILMDIGITLS//MEGA Suki Waterhouse, Model

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

