Nach Tod von Fan: Travis ist "große Stütze" für Taylor Swift

Er ist für sie da. Taylor Swift (33) macht derzeit keine einfache Zeit durch: Erst kürzlich hatte die Musikerin die tragische Nachricht erreicht, dass ein Fan vor einem ihrer Konzerte ums Leben gekommen war. Die "Cruel Summer"-Interpretin zeigte sich daraufhin sichtlich ergriffen. Aber sie muss das Ganze derzeit wohl nicht alleine durchstehen. Ein ganz bestimmter Mann soll sie unterstützen. Travis Kelce (34) weicht in diesen schweren Zeiten nicht von Taylors Seite.

"Sie ist so dankbar, dass sie Travis hat", verrät ein Insider Us Weekly. Der NFL-Star sei "im Moment eine große Stütze für sie. Ihre Familie war immer da, aber es ist etwas anderes, einen Freund zu haben, auf den man sich verlassen kann." Der tragische Tod der 23-jährigen Ana Clara sei keineswegs spurlos an Taylor vorbeigegangen. "Sie stand völlig neben sich und es war so schwer für sie, darüber zu sprechen", meint die Quelle zu wissen.

Aktuell scheinen die 33-Jährige und der Kansas-City-Chiefs-Spieler die gemeinsame Zeit zu genießen. Nachdem die Sängerin ihr Konzert wegen einer Sturmwarnung hatte verschieben müssen, verschanzte sie sich mit ihrem Liebsten in einem Hotelzimmer. "Wir wollten nicht einfach losziehen und uns in der Stadt austoben, als ob uns die Show egal wäre. Also blieben wir [...] für uns", verriet Travis in seinem Podcast "New Heights".

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Glendale, Arizona

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

