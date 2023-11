Paulina verfallen? Tommy Pedroni wollte erst nichts Ernstes

Ist es doch anders gekommen als gedacht? Schon länger hatten Fans spekuliert, dass zwischen Paulina Ljubas (26) und Tommy Pedroni etwas läuft – die Influencerin zog sogar plötzlich nach Nizza, der Heimat des gebürtigen Franzosen. Mittlerweile sind die Realitystars offiziell ein Paar. Aber wie hat das Ganze angefangen? Bei Germany Shore kamen sich Paulina und Tommy näher – aber er wollte eigentlich gar nichts Ernstes!

In der zweiten Folge der Realityshow küssen sich die Ex-Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer zum ersten Mal. Auch am nächsten Tag kommt es wieder zu heißen Küssen. Die anderen Kandidaten wie Walentina Doronina (23) sprechen Tommy schließlich darauf an, und er witzelt: "Ich bin komplett verliebt", aber schiebt noch hinterher: "Ich bin hier, um Spaß zu haben, nicht für eine ernste Beziehung."

Offenbar hat der TV-Star seine Meinung geändert – Paulina und er sind nämlich mittlerweile ein Paar. Derzeit ist die Ex von Henrik Stoltenberg bei Promi Big Brother und Tommy vermisst sie schon! "Ich bin ja alleine gerade in Nizza, weil Paulina ist ja weg. Das ist irgendwie komisch jetzt", klagte der Hottie kürzlich auf Instagram.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni in Nizza im April 2021

