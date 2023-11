Baby kommt bald: Chethrin Schulzes Geburt wurde eingeleitet!

Sie darf ihr Kind schon bald in den Armen halten! Vor einigen Monaten hatte Chethrin Schulze (31) überglücklich verkündet, dass sie und ihr Partner Nachwuchs erwarten. Auch das Geschlecht teilte die Influencerin bereits mit: Sie bekommt einen kleinen Jungen. Am heutigen Tag, dem 23. November, ist ihr errechneter Geburtstermin. Und jetzt scheint es auch so weit zu sein: Chethrins Baby soll sich mit einer Geburtseinleitung auf den Weg machen!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Mit einem CTG um den Bauch und einer Wasserflasche in der Hand sitzt sie in einem Bett. "Ich wurde jetzt eingeleitet", verkündet Chethrin. Nun wartet sie erst mal daheim darauf, dass die Einleitung wirkt und ihre Wehen einsetzen: "Habe mich aber entschieden, heute noch mal nach Hause zu fahren."

Hat die werdende Mama Angst vor der bevorstehenden Geburt? "Überhaupt nicht", stellte sie kürzlich in einer Fragerunde im Netz klar und fügte hinzu: "Aber ich sehe den bevorstehenden Schmerz als Beweis meiner Liebe zu meinem Kind. Ich muss den Schmerz durchstehen, um dann das größte Geschenk meines Lebens zu bekommen: meinen kleinen Sohn."

Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Chethrin Schulze, Influencerin

Chethrin Schulze im Juli 2023

