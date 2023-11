Coming-out bei Promi BB: Fans stehen hinter Marco Strecker!

So finden das die Zuschauer! Marco Strecker (21) ist für seine lustigen Videos in den sozialen Medien bekannt. Für das beliebte TV-Format Promi Big Brother hatte sich der Internetstar die begehrte Wildcard sichern können und durfte mit Iris Klein (56), Patricia Blanco (52) und Co. in den berühmt-berüchtigten Container einziehen. Dort outete sich der Webstar nun im Gespräch mit Matthias Mangiapane (40) und Manuela Wisbeck (40) als homosexuell. Wie kam Marcos Outing bei den Fans an?

"Wir stehen hinter dir! Schön zu sehen, dass du dich öffnen konntest", schreibt ein Zuschauer auf Instagram. Dem schließt sich auch noch ein weiterer an: "Ich finde es toll, dass er so offen darüber spricht. Er ist total authentisch!" Aber nicht bloß Marcos Offenheit kommt gut an bei den Fans. "Hauptsache ein gutes Herz und Charakter" und "Süßer Kerl! Hat, glaube ich, das Herz am rechten Fleck", finden weitere Nutzer.

Das offene Gespräch hat Marco offenbar total gutgetan. "Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Mit dem Outing, gerade durch Matthias und Manuela, war ich sehr überrascht, dass es mir bei denen so leicht fiel. Klar, Mama und die engsten Freunde wissen es, aber jetzt wissen es alle", erklärte er im "Promi Big Brother"-Livestream.

Anzeige

Sat.1 Manuela Wisbeck und Marco Strecker bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1 Marco Strecker, Content Creator

Anzeige

Instagram / itsofficialmarco Influencer Marco Strecker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de