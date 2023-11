Hatte Sarah Engels schon eine Schönheits-OP?

Sie spricht Klartext! Sarah Engels (31) ist seit Jahren eine erfolgreiche Sängerin. Auch im Netz hat sich die Ex von Pietro Lombardi (31) über die Zeit einen Namen als Influencerin gemacht. So teilt die zweifache Mutter nicht nur Produktempfehlungen und Tipps, sondern auch einige Einblicke in ihr Privatleben. Doch ab und zu muss sie sich auch mal unangenehmen Fragen ihrer Community stellen – so wie jetzt: War Sarah etwa mal beim Beauty-Doc?

Via Instagram-Story stellt sich die Beauty einer Q&A-Runde. Unter anderem will ein Fan wissen, ob die 31-Jährige schon mal etwas an sich operieren ließ. Darauf hat Sarah eine klare Antwort! "Nein, habe ich nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich dazu stehe und dass ich neben Angst auch immer viel zu großen Respekt davor hätte", erklärt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin ehrlich.

Für ihr Äußeres tut Sarah aber auch einiges. Erst im Sommer dieses Jahres veröffentlichte die DSDS-Bekanntheit nämlich einen Beitrag, der ihre Body-Transformation zeigt. Dazu schrieb sie offen: "Es hat bei mir anderthalb Jahre gebraucht, um mich wieder in meinem Körper wohlzufühlen, aber auch die Zeit bis dahin war ein wundervoller Weg."

Sarah Engels, Musikerin

Sarah Engels, Sängerin

Sarah Engels im August 2022

