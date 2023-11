"Mein Lied für dich": Heino singt für seine Hannelore (†)

Heino (84) durchlebt gerade eine sehr schwere Zeit. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die geliebte Ehefrau des Schlagermusikers, Hannelore Kramm (✝81), verstorben ist. Die Österreicherin hatte schon lange gesundheitliche Probleme und ist schließlich an einem Herzstillstand in ihrem Haus in Kitzbühel gestorben. 44 Jahre waren der "Blau blüht der Enzian"-Interpret und seine Frau ein Herz und eine Seele. Ihr Tod trifft ihn sehr. Seine Trauer verarbeitet Heino nun mit einem rührenden Posting im Netz.

Auf Instagram teilt der 84-Jährige ein Video, in dem er und seine Ehefrau vor ihrem Tod zu sehen sind. "Das ist mein Lied nur für dich, denn nur mit dir ganz allein spüre ich die Liebe erblühen.Ich kann nur mit dir so glücklich sein", singt Heino für seine Liebste und hält dabei ihre Hände. Hannelore gibt ihm bei den letzten herzzerreißenden Zeilen einen Kuss auf die Wange: "Nun gehen wir Hand in Hand ins Glück."

Trotz des Trauerfalls geht es für Heino bald zurück auf die Bühne. Schon diesen Freitag wird er in Dresden auftreten. "Unterstützt unseren Heino bei seinem schwierigsten Konzert in seiner Karriere! In Gedenken an seine liebe verstorbene Frau Hannelore wird Heino die Kirchentournee 'Die Himmel rühmen' absolvieren", wird über sein Social-Media-Profil angekündigt.

ActionPress Hannelore Kramm im Jahr 2019

Getty Images Hannelore Kramm und Heino im Februar 2012

Getty Images Heino, deutscher Sänger

