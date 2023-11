Mike Cees zeigt bei "Das große Promi-Büßen" keine Reue!

Er sieht seine Fehler nicht ein! Gemeinsam mit elf Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt nimmt Mike Cees an Das große Promi-Büßen teil. In der Show werden die Kandidaten mit ihren medialen Fehlern konfrontiert – und müssen dafür Buße tun. Sowohl Yvonne Woelke (42) und Patrick Romer (27) als auch Stephan Jerkel (54) und Lisha mussten sich bereits für ihre Fehler verantworten. Nun muss sich Mike seinen Fehlern stellen – doch von Reue fehlt jede Spur!

In der Runde der Schande wird der DJ von Moderatorin Olivia Jones (54) mit seinem Verhalten während seiner Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars konfrontiert. So fiel Mike vor allem mit seinem aggressiven und kontrollierenden Auftreten gegenüber seiner damaligen Frau Michelle Monballijn auf – er schrieb Michelle unter anderem vor, wo und wie sie sich anzieht oder schrie sie nach Spielen an. "Den Schuh ziehe ich mir nicht an, Olivia. Ich bin kein Kontroll-Freak. [...] Ich gebe ihr gar nichts vor", rechtfertigt sich Mike vor der 56-Jährigen und weist jede Schuld von sich.

Die Fans der beliebten Show von Mikes Reaktionen entsetzt. Auf X machen sie ihrem Ärger Luft. "[Ich] könnte weinen, so schlimme Bilder", schreibt ein User, während ein weiterer wettert: "Der bereut nix, weil er gar nicht einsieht, dass er etwas falsch gemacht hat." "Schade, dass Mike on top nicht noch für seine Affäre büßen kann", kommentiert eine weitere Person und spielt dabei auf die Liebschaft mit Arielle Rippegather (33) an.

Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Die Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de