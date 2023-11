Miley Cyrus widmet Freund Maxx Zeilen in ihrem neuen Song!

Sie bringt ihre Gefühle gesanglich zum Ausdruck! Miley Cyrus (31) landete erst im Januar einen Hit mit ihrer Single "Flowers". Innerhalb kürzester Zeit stürmte der Track die Charts. Und auch privat läuft es mit ihrem neuen Freund Maxx Morando (25) hervorragend bei der Sängerin. Ihr Liebesglück hält die "The Last Song"-Darstellerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis jetzt: Miley richtet ein paar Zeilen in ihrem neuen Song an Maxx!

Während eines Auftritts in Los Angeles präsentierte die Musikerin laut People ihren neuen Song – und dabei durfte ihr Liebster im Publikum nicht fehlen. Miley habe ihrem Freund sogar folgende Zeilen gewidmet: "Ich weiß nicht, ob es jemals aufhören wird. Mir würde es nichts ausmachen, wenn es so wäre. Lass mich nicht berauscht zurück. Lass mich nicht im Stich, weil ich dich noch mehr will." Dabei habe sie ihren Freund während der Worte "Lass mich nicht im Stich" direkt angesehen. Das berichten Augenzeugen, die auf dem intimen Konzert anwesend waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Miley über einen ihrer Partner singt. Auch in der Single "Flowers" machte die "Wrecking Ball"-Interpretin Anspielungen auf ihre Beziehung mit ihrem Ex Liam Hemsworth (33). So sang sie unter anderem von ihrem "niedergebrannten Haus".

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

MEGA Der Schlagzeuger Maxx Morando, 2019

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Juni 2019

