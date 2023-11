Paris Hiltons Ehemann wollte die Geburt nicht geheim halten

Paris Hilton (42) hat das letzte Wort. Anfang des Jahres sorgte die Hotelerbin für eine niedliche Überraschung: Sie und ihr Mann Carter Reum durften per Leihmutter einen Sohn auf der Welt begrüßen. Die Geburt ihres Kindes hatte das It-Girl rund eine Woche lang geheim halten, da sie die Neuigkeiten zuerst nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollte. Paris' Mann Carter dagegen hätte die Baby-News gerne bekannt gegeben.

In einer Vorschau der zweiten Staffel ihrer Show "Paris in Love" erklärte der 42-Jährige, dass die Geheimnistuerei nicht seine Entscheidung gewesen sei. "Ich glaube nicht, dass es mir jemals in den Sinn gekommen ist, dass wir es niemandem sagen würden, das war wirklich Paris", verriet Carter in dem Clip. Der Unternehmer wollte es seiner Familie gegenüber nicht verschweigen, er habe aber seiner Frau zuliebe darauf verzichtet. "Ich wollte es zuerst meiner Familie sagen, und sie wollte das Geheimnis für sich behalten. Aber sie musste sich ihr Leben lang selbst schützen, also wollte ich alles tun, was ich konnte, um ein guter Partner zu sein", betonte er.

In seinen Nachwuchs ist Carter total vernarrt, wie er im "I Am Paris"-Podcast verriet. Von dem Moment an, als er in die Augen seines Jungen geblickt habe, sei er hin und weg gewesen. "Ich habe Gänsehaut bekommen, weil das die Augen von Paris sind", schwärmte Carter.

Instagram / parishilton Paris Hilton, It-Girl

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Instagram / parishilton Carter Reum mit seinem Sohn Phoenix, Juni 2023

