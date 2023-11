Fans finden diesen Promi-Büßen-Star am unsympathischsten!

Dieser Promi fällt bei ihnen ganz klar durch! Aktuell läuft die zweite Staffel von Das große Promi-Büßen. Dieses Mal stellen sich Stars wie Yvonne Woelke (42), Patrick Romer (27) oder auch Mike Cees harten Challenges und holen sich zudem von Olivia Jones (54) in der Runde der Schande verbale Ohrfeigen ab. So musste sich beispielsweise Steff Jerkel (54) in der vergangenen Folge einiges anhören. Auch heute Abend wird wieder gebüßt – doch wen können die Zuschauer aktuell so gar nicht riechen?

Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 23. Oktober, 17:30 Uhr] ist auch dieses Mal eindeutig, wen die Fans so überhaupt nicht leiden können. Von insgesamt 1.622 Lesern stimmten allein 628 (38,8 Prozent) für Peter Kleins (56) angebliche Affäre Yvonne. Mit einem großen Abstand belegt Mike den zweiten Platz – er bekam 236 Stimmen (14,5 Prozent). Der Hobbybauer Patrick macht das Trio mit 185 Votes (11,4 Prozent) komplett.

Christin Okpara (27) und Emmy Russ (24) kommen bei den Fans ebenfalls nicht sonderlich gut weg – sie legen Platz vier und fünf. Die wenigsten Stimmen bekamen hingegen Leon Machère (31) und Jürgen Trovato (61). Nur insgesamt acht Leser finden, dass die beiden nerven.

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Yvonne Woelke bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

Anzeige

RTL II Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de