Sorgen um Sohn: Jenelle Evans macht im Netz normal weiter

Sie lässt sich scheinbar nicht beirren! Seit Wochen reißen die Schlagzeilen um Jenelle Evans (31) nicht ab: Ihr Sohn Jace (14) lief mehrere Male von zu Hause weg. Aktuell sollte der Teenager bei seiner Oma wohnen, doch auch dort haute Jace ab – angeblich, weil seine Großmutter ihm das Handy wegnahm, nachdem er in der Schule beim Rauchen erwischt worden war. Trotz der vermeintlichen Sorge um ihren Sohn versorgt Jenelle ihre Fans weiterhin mit Content im Netz!

Wie The Hollywood Gossip jetzt berichtet, machte die 31-Jährige in den vergangenen Tagen auf Social Media hin und wieder Werbung für ihren OnlyFans-Account. Auch Schnappschüsse mit ihrem Ehemann David Eason postete Jenelle: So zeigt ein Bild David bei Arbeiten an dem Boot, das seine Liebste ihm Anfang des Jahres geschenkt hatte. Ob Jenelle ihre Follower überzeugen will, dass – trotz der aktuellen Vorkommnisse – alles in Ordnung ist?

Während Jenelle unbeirrt Postings auf Social Media teilt, soll Jace aktuell im Krankenhaus liegen. Die genauen Gründe für den Klinikaufenthalt sind bis dato nicht bekannt. Nach seiner Entlassung soll der 14-Jährige mithilfe des Jugendamts in eine Pflegefamilie untergebracht werden.

Getty Images Jenelle Evans, TV-Bekanntheit

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans mit ihrem Sohn Jace

