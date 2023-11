"Dankbar": Lily Collins feiert Thanksgiving mit ihrem Mann

Lily Collins (34) strahlt vor Glück. Die Emily in Paris-Darstellerin geht schon seit einigen Jahren mit Charlie McDowell (40) durchs Leben. 2020 hatte der Filmproduzent um die Hand seiner Liebsten angehalten. Ein Jahr später gaben sich die beiden dann in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Bei dem Paar könnte es wohl nicht besser laufen: Wie glücklich Lily mit ihrem Schatz ist, zeigt sie nun mit einem niedlichen Posting!

Am Donnerstag wurde in den USA Thanksgiving gefeiert. Zu diesem Anlass teilte die 34-Jährige zwei süße Pärchenbilder auf Instagram. "Ich bin so unglaublich dankbar für unsere kleine Familie. Heute und jeden Tag", schwärmt Lily unter dem Schnappschuss, auf dem sie sich an ihren Ehemann ankuschelt. Nur ein Familienmitglied ist nicht mit abgebildet – der Hund des Pärchens: "Redford fehlt heute leider."

Erst vor wenigen Wochen hatten die Turteltauben ihren zweiten Hochzeitstag zelebriert. Dazu hatte Lily gleich eine ganze Bilderreihe von ihrer Traumhochzeit gepostet. "Ich erinnere mich ganz genau an diesen Moment, diesen Tag, diese Aufregung, als wäre es gestern gewesen. Und heute spüre ich die Liebe, die Unterstützung und den Zauber sogar 100-mal mehr", war darunter zu lesen gewesen.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell, August 2021

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrem Hund

Getty Images Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell im Oktober 2022

