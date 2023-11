Experten sind sicher: Joe Biden hatte Schönheitsoperationen!

Hat er sich etwa unters Messer gelegt? Seit 2021 ist Joe Biden (81) der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Einige Jahre zuvor fungierte er an der Seite von Barack Obama (62) als Vizepräsident. Immer wieder kursieren um den Politiker einige Gerüchte. Die neuesten Spekulationen rund um seine Person beziehen sich auf sein Äußeres: Joe soll sich diversen Schönheitsoperationen unterzogen haben!

Das behaupten jetzt verschiedene Schönheitschirurgen in einem Bericht der The U.S. Sun. Laut ihrer Aussagen seien bei dem 81-Jährigen ein Facelift, eine Stirnstraffung sowie eine Haartransplantation deutlich zu erkennen. Die vermeintlichen Operationen wären keineswegs günstig: Laut den Experten sollen sich Kosten für Joes Eingriffe auf etwa 92.000 Euro belaufen.

Es ist nicht das erste Mal, dass dem Staatsoberhaupt Beauty-OPs unterstellt werden. Bereits im Jahr 2008 vermutete ein Arzt, dass der US-Amerikaner nachgeholfen habe. "Joe hatte ohne jeden Zweifel Haartransplantationen. Zudem vermute ich, dass er regelmäßig Botox bekommt", erklärte er damals gegenüber der New York Post.

