In Gil Ofarims Prozess: Jetzt sagt Jeanette Biedermann aus

Dieser Prozess hat unerwartete Zeugen. 2021 hatte Gil Ofarim (41) im Netz schwere Vorwürfe gegen ein Leipziger Hotel erhoben. Angeblich habe man ihn gebeten, seine Davidstern-Kette abzulegen, nur dann dürfe er einchecken. Nachdem der Musiker den Angestellten Antisemitismus vorgeworfen hatte, kam es zur Anklage gegen ihn. Grund war unter anderem falsche Verdächtigung. Und nun müssen auch Gils berühmte Kollegen vor Gericht aussagen.

Laut der "Leipziger Volkszeitung" geht es am Dienstag auch für Jeanette Biedermann (43) und ihren Mann sowie Gregor Meyle (45) vor Gericht. Was für die Fans vielleicht überraschend kommt, sei aber vom Gericht geplant gewesen. Die beiden sind bei der Auseinandersetzung im Hotel zwar nicht vor Ort gewesen, sollen aber unmittelbar danach Kontakt zu Gil gehabt haben. Laut dem Gerichtssprecher sei Jeanette außerdem für die Moderation der TV-Show verantwortlich gewesen, zu der der 41-Jährige wollte. Gregor hingegen habe kurz nach dem Vorfall mit Gil telefoniert und sich dann mit ihm an einem anderen Hotel getroffen.

Zuvor hatten Gils Anwälte Befangenheitsanträge gestellt, die den Prozessbeginn hinauszögern sollten. Grund sei vor allem die Wahl des Richters gewesen. "Nicht wegen der Anklageerhebung an sich, sondern wegen des Umgangs der Leipziger Justiz mit dem sensiblen Fall bestehen seitens der Verteidigung erhebliche Zweifel an deren Unparteilichkeit", hatte der Jurist Alexander Stevens gegenüber Bild erklärt.

Getty Images Gil Ofarim, Musiker

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann im Juli 2022

Instagram / gilofarim Sänger Gil Ofarim

