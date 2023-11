Nach Coming-Out bei Promi BB: Marco bekommt Videobotschaft

Damit hat er sicherlich nicht gerechnet! Gemeinsam mit zwölf anderen Stars und Sternchen wohnt Marco Strecker (21) aktuell im Container von Promi Big Brother. Vor allem mit Matthias Mangiapane (40) und Manuela Wisbeck (40) scheint sich die Web-Bekanntheit gut zu verstehen – in einem Gespräch kam das Trio auf ein privates Thema zu sprechen: Marco outete sich vor seinen Bewohnern und somit vor der Öffentlichkeit als homosexuell. Daraufhin hatte er Angst vor der Reaktion seiner Familie. Nun bekam Marco eine besondere Videobotschaft...

In der aktuellen Show ruft der große Bruder den TikTok-Star zu sich ins Sprechzimmer und überbringt ihm eine emotionale Botschaft. "Richtig stark, wie du im Container klar kommst. Ich wollte dir nur sagen zu dem Thema Outing: Ich versteh gar nicht, warum du dir da so Sorgen machst. Mach dir darüber wirklich keinen Kopf. Ich stand immer hinter dir und wir ziehen das Ding weiter durch. Ich bin wirklich stolz auf dich", richtet sich Marcos Papa in einem Video an ihn. Auch seine Mama und seine Schwester finden liebevolle Worte für den 21-Jährigen: "Was andere Leute denken, ist egal – wir stehen als Familie hinter dir!"

Auch die Zuschauer sind von der Ansprache von Marcos Familie gerührt. "Ich hab so Tränen in den Augen! Das war einfach so schön und superwichtig", schreibt ein Fan auf X, während ein weiterer kommentiert: "Bei der Ansprache von Marcos Familie kommt mir jetzt auch ein Tränchen... Sehr gut, dass die den Jungen lieben und hinter ihm stehen."

