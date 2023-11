Nach Stephen Boss' Tod: Witwe Allison feiert Thanksgiving

Sie hat ihre Freunde um sich! Allison Holker (35) hat eine schwere Zeit hinter sich. Ende vergangenen Jahres wurden erschütternde Neuigkeiten publik: Ihr Mann Stephen "tWitch" Boss hatte sich im Alter von 40 Jahren das Leben genommen. Seitdem gibt die Tänzerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben. Nun verbringt Allison gemeinsam mit ihren Kindern ihr erstes Thanksgiving ohne Stephen.

Auf Instagram teilt die Choreografin einige Eindrücke des Feiertages mit ihren Fans. Auf Fotos und Videoclips ist zu sehen, wie Allison gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freunden das Fest genießt und einige lustige Spiele spielt. Dazu schreibt die dreifache Mutter: "Thanksgiving auszurichten, ist eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen. Ich liebe es, geliebte Menschen zusammenzubringen, um Liebe, Freude und unsere Dankbarkeit für das Leben und die schönen Beziehungen, die wir alle haben, zu feiern." Den wundervollen Abend werde sie für immer in Erinnerung behalten.

Erst vor wenigen Monaten erklärte Stephens Witwe, wie sehr sein unerwarteter Tod sie getroffen hatte. "Niemand ahnte, dass er krank war. Er wollte nicht, dass die Leute es wissen. Er wollte einfach für alle der Superman und Beschützer sein. Es war wirklich schwer, weil ich nicht verstehen kann, was in dem Moment [als er starb] passiert ist", verriet sie damals in einem Interview mit People.

Instagram / allisonholker Allison Holker, Tänzerin

Instagram / allisonholker Allison Holker mit ihren Kindern, Juli 2023

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss

