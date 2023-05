Nach Stephen "tWitch" Boss' Tod: Witwe Allison im Interview

Allison Holker (35) spricht erstmals in einem Interview offen über das Ableben ihres Mannes Stephen "tWitch" Boss (✝40). Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde News die Runde gemacht: Der "The Ellen DeGeneres Show"-Star nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Er hinterließ eine Frau und drei gemeinsame Kinder. Nun gab Allison ihr erstes Interview nach dem Tod ihres Mannes Stephen.

"Niemand ahnte, dass er krank war. Er wollte nicht, dass die Leute es wissen. Er wollte einfach für alle der Superman und Beschützer sein. Es war wirklich schwer, weil ich nicht verstehen kann, was in dem Moment [als er starb] passiert ist", offenbarte die 35-Jährige in einem Interview mit People und fügte hinzu: "Stephen hat so viel Freude in diese Welt gebracht, und er verdient es, dass man sich an ihn als den wunderbaren Mann erinnert, der er war."

Dass sich ihr Mann das Leben nahm, belastet Allison aktuell körperlich sehr: "Du versuchst, dir selbst zu helfen und auch deinen Kindern, Freunden und deiner Familie, und das hat seinen Tribut gefordert. Es wurde buchstäblich immer schwieriger, morgens aufzustehen." Über ihre gemeinsamen Kinder sagte die Tänzerin: "Wir bewältigen das gemeinsam, und dazu muss man Vertrauen haben und wirklich verletzlich sein."

Instagram / allisonholker Allison Holker, Stephen "tWitch" Boss und die gemeinsamen Kinder

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Dezember 2021

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker und ihre drei gemeinsamen Kinder

