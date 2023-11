Ranking bei Promi BB: Dilara Kruse zofft sich mit Patricia

Das geht ihr gegen den Strich! Dilara und Max Kruse (35) sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar und gaben sich Ende 2021 das Jawort. Die Fußballgattin, die an der diesjährigen Staffel Promi Big Brother teilnimmt, zog kürzlich in den Promi-Container. Dort mussten die Stars beim Ranking entscheiden, wer das "Promi Big Brother"-Preisgeld am wenigsten verdient – Patricia Blanco (52) nominierte Dilara aufgrund des Einkommens ihres Mannes. Dilara schießt daraufhin heftig gegen Patricia!

Im Promi-BB-Livestream konnte man den Wutanfall der brünetten Influencerin verfolgen: "Sie hat mich genauso abgestempelt wie alle da draußen und sie sagt es noch mal hier im Fernsehen", macht sie ihrem Ärger Luft. Die 32-Jährige erklärt den Grund ihrer Empörung: "Ich sage hier die ganze Zeit, ich bin hier, um den Leuten zu zeigen, wer ich bin. […] Das ist sein Geld, er hat sich das verdient. Wenn wir uns scheiden lassen, dann will ich nichts davon." Im Gegenzug nominierte Dilara Patricia ebenfalls und die Tochter von Roberto Blanco (86) landete schließlich auf der Exit-Liste!

Für ihre Liebe zu dem Sportler musste die Berlinerin schon einiges einstecken: "Ich wurde angespuckt! Wegen meiner Nationalität, weil ich einen Deutschen geheiratet habe. [...] Ich wurde mit Bier beworfen", erzählt die Reality-TV-Teilnehmerin ihren Mitbewohnern Iris (56), Marco (21) und Yeliz (30).

Instagram / max.kruse10 Dilara und Max Kruse, Januar 2022

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

SAT.1 Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

