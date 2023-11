Wieder durchsichtig: Ist das Rita Oras neuer Lieblingslook?

Weniger ist mehr, scheint das Lebensmotto von Rita Ora (32) zu sein. Die Frau von Taika Waititi (48) ist eine erfolgreiche Sängerin. In der Vergangenheit landete die "Anywhere"-Interpretin allerdings nicht aufgrund ihrer Musik in den Schlagzeilen – mit ihren knappen und durchsichtigen Outfits zog sie immer wieder die Blicke auf sich. Das scheint die Musikerin nicht zu stören, denn Rita flashte erneut mit einem durchsichtigen Outfit.

Am Donnerstag besuchte sie ein Event der britischen Vogue, für das sich die 32-Jährige von ihrer besten Seite präsentierte. Rita trug ein schwarzes Kleid, das viel nackte Haut zeigte: Das Kleidungsstück verdeckte gerade so ihren Intimbereich – ihre Nippel wurden durch rüschenartige Blumen versteckt, der Großteil der Brust lag frei. Besonders skurril: Der durchsichtige Kragen des Kleids fungierte als eine Art Schleier, der den unteren Teil von Ritas Gesicht verhüllte.

Fans ihrer Musik durften sich im Juli freuen, dass Rita ein neues Album veröffentlicht und sich somit erneut ihrer großen Leidenschaft gewidmet hat. Rita habe durch ihre Songs sehr vieles verarbeitet, wie sie The Sun verriet. Das sei im Lied "Look At Me Now" rauszuhören: "Ich habe Frieden mit meinem Spiegelbild geschlossen, ich musste durch die Hölle gehen, um mich selbst zu lieben."

Raw Image LTD / MEGA Rita Ora bei der Party der Vogue, November 2023

Raw Image LTD / MEGA Rita Ora bei der Party der Vogue, November 2023

Getty Images Rita Ora im November 2023

