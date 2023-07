Wow! Rita Ora posiert in einem durchsichtigen Spitzenkleid

Oh, lá lá! Rita Ora (32) macht sich schon seit einigen Jahren einen Namen im Musikbusiness. Doch die Britin ist nicht nur für ihre Hits wie "I Will Never Let You Down" bekannt, sondern beweist auch immer wieder ihr Gespür für Mode. Dabei setzt sie ihren Body nur allzu gerne in sexy Outfits in Szene, die öfter auch knapper ausfallen dürfen – so auch jetzt wieder: Zu einer Modenschau in Paris trägt Rita ein sehr gewagtes Outfit!

Am Wochenende fand in der französischen Hauptstadt die Modenschau des Luxus-Labels Alaia statt. Mit dabei war auch die 32-Jährige, die für das Event ein hautenges, schwarzes Dress im Spitzendesign wählte. Darunter trug die Musikerin nichts als einen hoch sitzenden Slip. Selbst ihre Brüste versteckte sie dabei nicht: Unter dem durchsichtigen Stoff blitzten ihre Nippel hervor. Den hotten Look rundete Rita mit einem natürlichen Make-up und einer schlichten Zopf-Frisur ab.

Auch im Netz zeigt sich Rita gerne unverhüllt. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ein sexy Foto aus der Badewanne auf Instagram geteilt. Darauf liegt sie in einer mit rosa Wasser gefüllten Wanne und verdeckt ihre intimen Stellen mit ihren Armen und Beinen.

ActionPress Rita Ora im Juli 2023 in Paris

ActionPress Rita Ora im Juli 2023 in Paris

Instagram / ritaora Rita Ora im Juni 2023

