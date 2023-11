Applaus: "Wetten, dass..?"-Fans feiern Thomas Gottschalk!

Die Halle bebt! Heute Abend läuft die letzte Folge der beliebten Unterhaltungsshow Wetten, dass..?: Im Rahmen der TV-Sendung werden heute wieder zahlreiche Kandidaten ihre Wetten vorführen und einige Promis auf der Couch Platz nehmen. Vor wenigen Minuten trat der Moderator Thomas Gottschalk (73) zum ersten Mal auf die Bühne – und wurde dabei mit tosendem Applaus begrüßt: Das "Wetten, dass..?"-Publikum begrüßte Thomas mit minutenlangen Standing Ovations!

In der Veranstaltungshalle in Offenburg bekamen sich die Fans beim Anblick des Showmasters kaum mehr ein: Minutenlang standen sie auf ihren Plätzen und beklatschten den 73-Jährigen. "Mensch, ihr seid doch verrückt", lachte Thomas und versuchte Ruhe in die Halle zu bekommen: "Mensch, setzt euch hin!"

Neben Thomas darf sich das Publikum im Laufe des Abends auf noch weitere Größen aus dem TV-, Film- und Musikbereich freuen. Neben Matthias Schweighöfer (42), Helene Fischer (39), Shirin David (28) und Co. wird auch die international erfolgreiche Sängerin Cher (77) zu Gast sein.

Getty Images Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass...?", November 2022

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Getty Images Cher, Sängerin

