Cheyenne Ochsenknecht zog eine Trennung von Nino in Erwägung

Cheyenne Ochsenknechts (23) Beziehung stand schon mal vor dem Aus. Seit rund vier Jahren geht das Model mit Nino Sifkovits durchs Leben. Das Paar ist verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Während der Pandemie zogen jedoch dunkle Wolken über dem Glück auf. "Ich habe tatsächlich an eine Trennung gedacht", verrät die TV-Persönlichkeit jetzt in einem Interview mit Gala. Was war der Grund für ihren Unmut?

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de