Darum hielten Meghann Fahy und Leo ihre Liebe lange geheim

Seit wenigen Tagen haben die Gerüchte endlich ein Ende! Nachdem die Fans schon seit Monaten über eine mögliche Beziehung zwischen Meghann Fahy (33) und Leo Woodall spekuliert hatten, machten die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Co-Star ihre Liebe in dieser Woche endlich publik: Die "The White Lotus"-Darsteller knutschten in der Öffentlichkeit. Aber warum machten Meghann und Leo eigentlich so lange ein Geheimnis aus ihrer Beziehung?

Ein Insider gewährt jetzt gegenüber Daily Mail Einblicke in die Anfänge ihrer Liebesgeschichte. "An Anfang ihrer Beziehung wollten sie ihre Liebe privat halten, weil sie noch ganz frisch war und sie nicht genau wussten, was daraus werden würde", erklärt der Informant und fügt einen weiteren Grund hinzu: "Sie wollten mit ihrer Beziehung nicht von der Serie und der Handlung ablenken."

Inzwischen gehöre diese Geheimnistuerei aber der Vergangenheit an – laut dem Insider fühlen sich Meghann und Leo jetzt bereit für das Liebes-Outing. "Nachdem sie sich jetzt schon längere Zeit daten und sich so richtig ineinander verliebt haben, fühlen sie sich auch wohl damit, jeden wissen zu lassen, was sie füreinander empfinden", betont der Promi-Experte.

Getty Images Meghann Fahy beim New York Magazine's Vulture Festival 2022

Instagram / leowoodall Die Schauspieler Leo Woodall und Meghann Fahy

Getty Images Meghann Fahy, "The Bold Type"-Star

