Unangenehm? Robert Pattinsons Ex Kristen crashte seine Party

Wie Robert Pattinson (37) das wohl fand? Am Set der Twilight-Filme hatte der Schauspieler seine Kollegin Kristen Stewart (33) kennengelernt. Während die beiden für den Film ein Paar gespielt hatten, hatte es auch hinter den Kulissen gefunkt. 2013 kam es zur Trennung. Mittlerweile sind beide wieder verliebt. Aber es scheint noch eine Verbindung zu geben, denn Kristen feierte mit Robert eine Party.

Von dem schrägen Moment erzählt die Twilight-Regisseurin Catherine Hardwicke (68) in dem Podcast "Happy Sad Confused". Denn sie tauchte im Mai unerwartet auf Roberts Geburtstagsparty auf, genau wie Kristen nach ihr. "Es war eine lustige Sache und dann kam auch noch Kristen dazu. [...] Wir haben uns alle umarmt – das ist so verrückt und cool", freut sich die Filmemacherin. Die Schauspielerin habe spontan am Tor geklingelt und gefragt, ob es okay sei, wenn sie komme. Robert habe seine Ex dann mit offenen Armen empfangen: "Er ist so ein liebenswerter Mensch."

Sowohl für Robert als auch für Kristen stehen in nächster Zeit große Veränderungen an. Kristen ist bereits seit 2019 mit ihrer Partnerin Dylan Meyer liiert. Noch in diesem Jahr soll es für die beiden vor den Traualtar gehen. Robert hingegen ist mit Suki Waterhouse (31) glücklich. Die beiden bestätigten gerade erst, dass sie zum ersten Mal Eltern werden.

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de