Nach Show eins: Das sind die "Masked Singer"-Tipps der Fans!

Wer singt wohl unter den Masken? Vergangene Woche flimmerte die erste Folge der neunten Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Seither stellen die Fans der Show wilde Spekulationen an, wer denn da maskiert auf der großen Showbühne performt. Ein Kostüm wurde bereits abgenommen: Unter dem glamourösen Okapi steckte Katja Ebstein! Für die übrigen Masken gibt es auch schon so einige Theorien!

In der Joyn-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" ihre Tipps abgeben, welche Promis dieses Jahr in den aufwendigen Kostümen performen. Dabei scheinen sich die Fans bei einigen Masken ziemlich sicher zu sein – insbesondere beim Mustang. Dort stimmen ganze 49 Prozent [Stand: 26. November, 09:40 Uhr] für Schauspieler Hendrik Duryn (56). Beim Feuerlöscher scheinen sich die Zuschauer aber noch sicherer zu sein und vermuten zu 57 Prozent Model Lena Gercke (35). Zu 54 Prozent wird auch Judith Williams (52) unter dem Troll getippt – immerhin könnte sie mit ihrer klassischen Gesangsausbildung definitiv an die hohen Töne der Maske herankommen.

Obwohl die Marsmaus noch nicht einmal aufgetreten ist, haben die Fans bereits einen Verdacht. Knapp über die Hälfte der Stimmen bekommt Rea Garvey (50)! Offenbar wird gemunkelt, dass es ja einen Grund haben muss, warum er in dieser Staffel nicht im Rateteam sitzt. Zu 47 Prozent wird bei Klaus Claus auf Klaas Heufer-Umlauf (40) getippt. Handelt es sich bei seinem Bruder Santa dann etwa um Joko Winterscheidt (44)? Oder steckt er doch im Lulatsch? Das glauben zumindest 41 Prozent der App-User! Noch etwas unsicher scheinen sich die Zuschauer bei der Eisprinzessin zu sein – dort ringen Kristina Vogel (33) und Anke Engelke (57) um den ersten Platz. Auch der Kiwi sorgt für Verwirrung. Während 31 Prozent auf Uwe Ochsenknecht (67) tippen, sagen 26 Prozent, dass es sich stattdessen um Jürgen Drews (78) handelt.

Anzeige

Getty Images Der Kiwi bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Klaus Claus bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Matthias Opdenhövel, der Lulatsch und das Okapi bei "The Masked Singer"

Anzeige

Was haltet ihr von den Tipps der Fans? Dem Großteil stimme ich zu! Die sind völliger Quatsch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de