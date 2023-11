Entscheidung steht fest: Dieser Promi-BB-Bewohner ist raus!

Ein Bewohner muss jetzt die Heimreise antreten! In der vergangenen Woche mussten die Promi Big Brother-Stars jeden Tag einen Mitstreiter für den Exit nominieren. Letztendlich landeten Iris Klein (56), Ron Bielecki (25), Paulina Ljubas (26), Patricia Blanco (52) und Matthias Mangiapane (40) auf der gefürchteten Liste. Inzwischen haben die Zuschauer ihre Entscheidung gefällt: Dieser "Promi Big Brother"-Bewohner ist damit raus und muss seine Koffer packen!

In der heutigen Folge von "Promi Big Brother" verkündet der große Bruder jetzt den Kandidaten, der im Ranking der Zuschauer ganz hinten liegt. Patricia konnte die Promi-BB-Fans in den vergangenen Tagen nicht von sich überzeugen – die Tochter von Roberto Blanco (86) bekam die wenigsten Votes und fliegt aus dem Container! Somit dürfen Paulina, Iris, Ron und Matthias weiterhin um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen.

Zuvor hatten die fünf Nominierten bei einer Challenge noch die Möglichkeit, die Zuschauer von sich zu überzeugen. Bei dem Game namens "Ständerball" spielten Iris, Ron, Paulina, Patricia und Matthias um den heutigen Penny-Einkauf. Dabei mussten sie ihre Teamfähigkeiten unter Beweis stellen. Allerdings konnte die Truppe das Spiel nicht gewinnen.

SAT.1 Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

SAT.1 Patricia Blanco, Reality-TV-Darstellerin

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

