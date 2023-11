Genau wie Adele: Auch diese Superstars heirateten heimlich

Nicht alle Promis machen ihre Hochzeit offiziell! Aktuell wird viel um den Beziehungsstatus von Sängerin Adele (35) spekuliert. Die Britin ist mit Rich Paul (41) zusammen und schon länger wird vermutet, dass die beiden vor den Traualtar traten. Zuletzt soll sie bei einer Comedyshow bestätigt haben, dass sie verheiratet ist. Offiziell ist das nicht, aber zumindest ist Adele nicht allein – denn auch andere Stars hielten ihre Hochzeit geheim.

Genau wie die "Rolling in the Deep"-Interpretin machten auch Cardi B (31) und Offset (31) keine große Sache aus ihrer Heirat. Nachdem der Rapper seiner Liebsten 2017 einen gefakten Antrag gemacht hatte, verplapperte er sich ein Jahr später bei den BET Awards und nannte sie seine "Ehefrau". Es kam heraus, dass die beiden sich schon einen Monat vor dem Fake-Antrag das Jawort gegeben hatten. Ein wenig schneller wurde die Hochzeit von Kate Winslet (48) und ihrem Mann Edward Abel Smith bekannt. Die beiden sollen im Dezember 2012 geheiratet haben, das wurde aber erst Wochen später durch einen Vertreter offiziell. Die Verlobung soll im Sommer davor stattgefunden haben.

Aber auch deutsche Promis lassen sich nicht in die Karten blicken. Das galt unter anderem für Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34). Die beiden schlossen klammheimlich Anfang 2019 den Bund der Ehe, was sie aber erst im Juli darauf bestätigten. Aber es wurde viel über das Hochzeitsdatum spekuliert – genau wie bei Kanye West (46) und seiner Bianca Censori. Denn zunächst war es nur ein Gerücht, dass der Skandalrapper nur kurz nach der Scheidung von Kim Kardashian (43) wieder "Ja" sagte. Offiziell wurde die Ehe erst im Oktober dieses Jahres, als die Hochzeitsdokumente an die Öffentlichkeit gerieten.

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Cardi B und Offset

Getty Images Kate Winslet und ihr Mann Abel Smith

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

