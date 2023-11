"Hitzköpfig": Prinz William soll Streit mit Harry befeuern!

Arbeitet er gegen seinen Bruder? Seitdem sich Prinz Harry (39) vor rund drei Jahren von dem britischen Königshaus entfernt hat, herrscht Eiszeit zwischen den Lagern. Zuletzt sollen die Royals dem Rotschopf nicht einmal zu seinem Geburtstag gratuliert haben. Deswegen soll dieser wohl aktuell auch versuchen, die Beziehung zu seiner Familie zu retten. Doch ausgerechnet eine ihm nahestehende Person scheint ihm einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen. Prinz William (41) soll für den anhaltenden Streit mit Harry verantwortlich sein!

In seinem Buch "Endgame" enthüllt der Autor Omid Scobie Details über die Royals. Auch der britische Thronfolger bekommt da sein Fett weg. Demnach bezeichnet der 41-Jährige den Prinzen einen "hitzköpfigen" Geschäftsmann, der "sich zunehmend mit den schmutzigen Tricks des Palastes und den Angestellten, die sich diese ausdenken, wohlfühlt". William sei zudem in der Vergangenheit aktiv gegen seinen jüngeren Bruder vorgegangen. "Was viele Menschen nicht wissen [...] ist, wie sehr William in viele der Dinge verwickelt war, die über seinen eigenen Bruder veröffentlicht wurden."

Ob die Royals das Kriegsbeil zumindest über die bevorstehenden Weihnachtstage begraben werden, ist ungewiss. Vergangenes Jahr wurde die Tradition laut einer Royal-Expertin der Sunday Times zumindest noch gewahrt. "William und Kate (41) wollen Archie (4) und Lilibet (2) kein Geschenk unter dem Baum vorenthalten. Harry und Meghan (42) haben auch Geschenke für George (10), Charlotte (8) und Louis (5) verschickt", behauptete sie.

