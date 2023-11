Welcher "The Masked Singer"-Teilnehmer ist euer Favorit?

Es wird wieder spannend. Am Sonntagabend flimmert die zweite The Masked Singer-Folge über die TV-Bildschirme. Nachdem vergangene Woche bereits die erste Maske fiel und Musikerin Katja Ebstein zum Vorschein kam, geht das Rätselraten geradewegs weiter. Wer sich am Ende in die Herzen der Zuschauer singen wird, zeigt sich dann in den kommenden Wochen. Doch welcher Kandidat der neunten Staffel ist bisher der klare Favorit?

Bereits der erste Auftritt der vergangenen Show konnte bleibenden Eindruck hinterlassen. Gefangen in einer Schneekugel, begeisterte die Eisprinzessin sowohl das Publikum als auch das Rateteam um Ruth Moschner (47) und Álvaro Soler (32). Mit "Love Is In The Air" konnte allerdings auch der fliegende Kiwi überzeugen. Mit seiner Version des 70er-Jahre-Klassikers erntete er tosenden Applaus. Einen krönenden Abschluss bescherte den Zuschauern der Troll. Mit einem atemberaubenden Bühnenbild und opernähnlichem Gesang sorgte er für die Überraschung des Abends.

Während die meisten Masken bereits ihr Gesangstalent unter Beweis stellen konnten, kam ein Charakter nicht zum Zug: die Marsmaus. Das sorgte prompt für zahlreiche Spekulationen unter den Fans. "Vielleicht ist die Marsmaus Jenke (58) und die Maus war nicht da, weil sie eigentlich im Rateteam war und gar nicht krank", schrieb ein Zuschauer auf dem offiziellen Instagram-Account der Show.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Okapi bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

Getty Images Klaus Claus bei "The Masked Singer"

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, Ruth Moschner und Álvaro Soler bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de