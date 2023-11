Wenige Tage vor Entbindung: Ana Johnson ist krank geworden

Ein ungünstiger Zeitpunkt! Ana Johnson (30) erwartet gerade mit ihrem Mann Tim den ersten gemeinsamen Nachwuchs. In der Schwangerschaft gab es allerdings einige Hürden – die YouTuberin leidet unter Schwangerschaftsdiabetes und muss sich Heparin spritzen. Aufgrund einer Schwangerschaftscholestase muss in wenigen Tagen die Geburt eingeleitet werden. Doch damit noch nicht genug: Ana hat sich jetzt obendrein noch eine Erkältung eingefangen!

Das berichtet die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Keine Besserung in Sicht gerade", klagt die werdende Mama und meldet sich mit krächzender Stimme und Halstuch. "Versuche mich auszuruhen, Tee zu trinken, Suppe zu essen, in der Hoffnung, dass es ganz schnell besser wird. Das ist so nervig", führt Ana weiter aus. Die Beauty hat allerdings Unterstützung von ihrem Mann und ihrer Mama.

Vergangene Woche berichtete Ana, dass sie nach mehreren Arztbesuchen die Empfehlung bekommen hatte, die Entbindung einzuleiten. Noch diese Woche soll es so weit sein. "Es fühlt sich jetzt langsam so richtig real an. Das macht einem natürlich auch Angst und Sorgen, aber die Vorfreude überwiegt", gab sie damals zu.

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim im November 2023

Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de