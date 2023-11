Ana Johnsons Geburt soll nächste Woche eingeleitet werden!

In wenigen Tagen ist es endlich so weit! Ana Johnson (30) und ihr Mann Tim sind bereits seit Jahren ein Herz und eine Seele. Lange Zeit hatten die beiden YouTube-Stars vergeblich versucht, schwanger zu werden. Dieses Jahr ist ihr Traum vom Nachwuchs mithilfe einer Kinderwunschklinik in Erfüllung gegangen. Die Influencerin ist auch bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft und fiebert der Entbindung entgegen. Allzu lange müssen sich Ana und Tim auch nicht mehr gedulden: Kommende Woche soll die Geburt eingeleitet werden!

Wie die baldige Mama ihren Instagram-Followern in ihrer Story verrät, sei der errechnete Geburtstermin eigentlich am 15. Dezember. Doch sie habe nun von einem Feindiagnostiker und dem Krankenhaus aufgrund des Risikos einer Schwangerschaftscholestase die Empfehlung bekommen, die Geburt einzuleiten. Der Termin dafür sei bereits kommende Woche. "Es fühlt sich jetzt langsam so richtig real an. Das macht einem natürlich auch Angst und Sorgen, aber die Vorfreude überwiegt", meint Ana ganz ergriffen und wischt sich Tränen weg. Sie und Tim hätten aber noch Hoffnung, dass sich ihr Sohn selber auf den Weg macht.

Hat Ana Angst vor der anstehenden Geburt? "Respekt auf jeden Fall! Ich weiß, dass mein Körper das schaffen wird – er hat schon so viel geschafft und ist so stark", schilderte die 30-Jährige kürzlich im Netz. Sie habe nur Angst, dass ihrem Söhnchen während der Entbindung etwas passieren könnte.

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Oktober 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Mann Tim

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

