Wie verbringen die dänischen Royals nach Streit Weihnachten?

Auch Königin Margrethe (83) steckt aktuell in den weihnachtlichen Vorbereitungen. 2022 gab es eine Menge Trubel im dänischen Königshaus. Dafür hatte die Monarchin selbst gesorgt, als sie ihren Enkelkindern die Titel entzogen hatte. Doch dahinter hatte keine böse Absicht gesteckt – die Königin habe den Kids von Prinz Joachim (54) lediglich ein leichteres Leben ermöglichen wollen. Ihr Sohn zeigte sich aber schwer gekränkt, weswegen die Familie Weihnachten getrennt verbrachte. Wie sieht es in diesem Jahr aus?

Gute Nachrichten – sie verstehen sich wieder besser! Laut dem dänischen Magazin Her & Nu feiert Margrethe Weihnachten in diesem Jahr nämlich mit ihren beiden Söhnen Joachim und Kronprinz Frederik (55) zusammen. Demnach werden die Feierlichkeiten für das Fest der Liebe im Schloss Marselisborg stattfinden. Die dänische Regentin soll dafür bereits am 20. Dezember zu ihrer Sommerresidenz reisen, um dort ein Auge auf die Vorbereitungen für Heiligabend zu haben.

Erst vor wenigen Wochen kamen wieder unschöne Schlagzeilen um die Royals von Dänemark auf. Kronprinz Frederik wurde eine Affäre mit der mexikanischen Prominenten Geneviève Casanova nachgesagt. Paparazzi wollen den Ehemann von Prinzessin Mary (51) Ende Oktober angeblich zusammen mit ihr in Madrid erwischt haben.

Getty Images Prinz Frederik, Königin Margrethe und Prinz Joachim von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

