"Bauer sucht Frau"-Caro lädt Marcel ein: Ist Lukas traurig?

Was sagt Lukas zu Carolins neuem Flirtversuch? Die Hessin möchte sich bei Bauer sucht Frau endlich verlieben – bei dem 26-Jährigen war das aber nicht der Fall. Weil es einfach nicht funken wollte, hatten die beiden die Hofwoche abgebrochen. In der Vorschau zur neuen Folge war allerdings zu sehen, dass die Pferdewirtin nun Marcel einlädt, dem sie beim Scheunenfest eigentlich schon den Laufpass gegeben hatte. Was hält Lukas davon?

Im Interview mit Promiflash plaudert der Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus, dass er Caros Aktion überhaupt nicht schlimm findet. "Caro und ich verstehen uns weiterhin gut – auf freundschaftlicher Ebene. Und als Freund wünsche ich ihr nur das Beste… auch in der Liebe", unterstreicht der gelernte Industriekaufmann. Dennoch habe er nicht persönlich von ihrer Entscheidung erfahren.

Nach wenigen Tagen hatte Lukas bemerkt, dass es mit Caro eher nichts auf der romantischen Ebene wird. "Aktuell ist es ein bisschen schwierig, muss ich dir sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass das in die freundschaftliche Richtung geht. Das Kribbeln fehlt", gestand er ihr in einem Gespräch in der vergangenen Folge. Sie fühlte sich ähnlich und schloss aus, sich noch in ihn verlieben zu können.

